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El Ingreso contra la Guerra Económica de los pensionados fue activado hoy por el sistema Patria. Informó el Canal Patria Digital hace minutos, los abuelos cobraban hoy pensión más bono navideño.

Ingreso contra la Guerra Económica de los pensionados

El monto a cobrar por los abuelos es de 11.700 bolívares, el mismo es para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El mismo comienza a pagarse hoy viernes 21 de noviembre de 2025.

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