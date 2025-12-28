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El INTT activo un operativo nacional para retirar luces LED de los vehículos. Desde hoy comenzó dicho operativo por parte de las autoridades de tránsito para retirar estas luces las cuales están prohibidas en Venezuela.

Dicho operativo está bajo las instrucciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello como de Alexander Granko director del INTT. El mismo está en todas las vías principales del país, dijo el INTT.

Esta iluminación no está autorizada en el país, esta semana el ministro Cabello habló del tema de las luces. Es por ello que las autoridades de tránsito buscan también orientar a los conductores para que retiren de su vehículo estas luces.

Operativo nacional para retirar luces LED de los vehículos

Las autoridades hablaron de los riesgos de portar estas luces, sobre todo lo que puede provocar para los conductores que vienen en sentido contrario. Muy atento por si aun tienes estas luces en tu automóvil.

Los riesgos principales de portar estas luces

Reducción drástica del tiempo de reacción de los conductores que vienen en sentido contrario.

La luz de alta intensidad impide visualizar correctamente la señalización vial.

El uso de estos equipos viola lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre y el Reglamento de Tránsito vigente.

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