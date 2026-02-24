Los operativos del INTT en estos estados del país arrancan desde hoy 24 de febrero hasta el próximo 2 de marzo del presente año. Atento a tu estado para que puedas realizar dichos trámites vehiculares
Operativos del INTT en estos estados
Bolívar, 24 de febrero, San Félix, Confraternidad de Pastores, municipio Caroní, sector El Roble.
Barinas, 25 de febrero, Barinitas, Consejo Municipal de Barinas.
Táchira, 25 de febrero, La Fría, Universidad Manuelita Saenz.
Zulia, 25 de febrero, Maracaibo, Alcaldía de Maracaibo.
Zulia, 25 de febrero, Ciudad Ojeda, Servicio de Administración Tributaria, municipio Lagunillas.
Yaracuy, 26 de febrero, Farriar, alcaldía del municipio Veroes.
Yaracuy, 26 de febrero, San Felipe, sede de Redvital, municipio Independencia.
Aragua, 26 de febrero, La Victoria, sede de Motomanía, municipio José Félix Ribas.
Lara, 26 de febrero, Barquisimeto, sede de BMS La Concordia.
Lara. 27 de febrero, Barquisimeto, Centro Comercial Los Próceres.
Táchira, 27 de febrero, La Fría, Unidad Educativa Monseñor Acevedo.
Bolívar, 27 de febrero, Puerto Ordaz, sede de Ferrocasa, parroquia Cachamay, municipio Caroní.
Falcón, 27 de febrero, Catapárida, Alcaldía del municipio Buchivacoa.
Zulia, 28 de febrero, Los Puertos de Altagracia, Dirección de Hacienda del municipio Miranda.
Yaracuy, 2 de marzo, San Felipe, sede de Redvital, municipio Independencia.
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