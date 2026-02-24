ActualidadNacionalPortada

¡Ahora!, INTT anuncia operativos en estos estados del país

By Danny Valdiviezo
0
84
Operativos del INTT en estos estados

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Los operativos del INTT en estos estados del país arrancan desde hoy 24 de febrero hasta el próximo 2 de marzo del presente año. Atento a tu estado para que puedas realizar dichos trámites vehiculares

Operativos del INTT en estos estados

Bolívar, 24 de febrero, San Félix, Confraternidad de Pastores, municipio Caroní, sector El Roble.

Barinas, 25 de febrero, Barinitas, Consejo Municipal de Barinas.

Táchira, 25 de febrero, La Fría, Universidad Manuelita Saenz.

Zulia, 25 de febrero, Maracaibo, Alcaldía de Maracaibo.

Zulia, 25 de febrero, Ciudad Ojeda, Servicio de Administración Tributaria, municipio Lagunillas.

Yaracuy, 26 de febrero, Farriar, alcaldía del municipio Veroes.

Yaracuy, 26 de febrero, San Felipe, sede de Redvital, municipio Independencia.

Aragua, 26 de febrero, La Victoria, sede de Motomanía, municipio José Félix Ribas.

Lara, 26 de febrero, Barquisimeto, sede de BMS La Concordia.

Lara. 27 de febrero, Barquisimeto, Centro Comercial Los Próceres.

Táchira, 27 de febrero, La Fría, Unidad Educativa Monseñor Acevedo.

Bolívar, 27 de febrero, Puerto Ordaz, sede de Ferrocasa, parroquia Cachamay, municipio Caroní.

Falcón, 27 de febrero, Catapárida, Alcaldía del municipio Buchivacoa.

Zulia, 28 de febrero, Los Puertos de Altagracia, Dirección de Hacienda del municipio Miranda.

Yaracuy, 2 de marzo, San Felipe, sede de Redvital, municipio Independencia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Intervención legal en Aragua dejó tres sujetos fallecidos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source2001
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 24 de febrero de 2026 y la tasa para mañana
Artículo siguiente
Funcionaria del CICPC falleció en un accidente de moto
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes