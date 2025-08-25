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La jornada de alistamiento ya tiene fecha para su continuación, dijo a través de su canal de Telegram, el presidente de la República, Nicolás Maduro. El jefe de Estado calificó lo hecho este fin de semana como “exitoso”.

El próximo fin de semana, 30 y 31 de agosto de 2025 seguirá la jornada para aquellas personas que quieran alistarse.

Las personas acudieron al llamado que hizo el mandatario nacional el pasado jueves para alistarse en la milicia bolivariana. De igual modo, el ministro de la Defensa Padrino López aclaró que la recluta es voluntaria.

Este fin de semana en las plazas Bolívar como en los cuarteles se llevó a cabo el proceso de inscripción en la milicia. En el estado Carabobo la misma se llevó a efecto en los 14 municipios algunos de estos con la presencia de los alcaldes.

«Puedo decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana como componente especial. Hoy son más fuertes que ayer porque cuentan con nuestro pueblo valiente, patriota y combatiente», expresó el mandatario.

Jornada de alistamiento va a seguir

El horario de inscripción del próximo sábado y domingo será desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Comentó el mandatario que hay que estar más unidos que nunca en estos momentos.

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«Hoy debemos estar más unidos que nunca, para vencer todas la amenazas imperialistas de EEUU contra Venezuela».

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