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La Vinotinto se mide en amistosos a dos selecciones, la campeona del mundo Argentina y luego a Belice. Ambos encuentros serán en el mes de octubre en el estadio Hard Rock de Miami.

Se pudo conocer que esta fecha doble de amistosos se irá con un entrenador interino, el cual no se ha dicho hasta ahora. Esto luego de la salida de Fernando Batista de la selección venezolana.

Venezuela viene de perder en fecha Fifa ante Argentina y el próximo 10 de octubre se medirá de nuevo a la selección albiceleste. No se sabe aun si Lionel Messi estará con el combinado de su país para este compromiso.

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Cuatro días después, Venezuela se mide por primera vez en amistosos a la selección de Belice. Es probable que se vean muchas caras nuevas y jóvenes en la selección venezolana para estos encuentros.

La Vinotinto se mide en amistosos

La Vinotinto se encara a nuevos compromisos con la firme meta de conquistar un cupo para el Mundial de 2030.

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