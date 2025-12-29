Compartir

Las predicciones de Baba Vanga para 2026 ya se hicieron virales, horas antes de que entre el Año Nuevo. La dama que murió hace unos años sigue siendo tendencia e indican que varias de sus profecías pudieran cumplirse este año.

Conflictos entre naciones, entre potencias además de la inteligencia artificial y sus avances como los desastres naturales estarían en escena en este nuevo año. Cabe destacar que son predicciones hechas por la pitonisa.

Discordia entre naciones, la discordia internacional podría estar presente, es por ello que podría darse un conflicto. Estiman que pudiera darse una guerra entre Taiwán y China, como entre otras naciones.

Avances de la inteligencia artificial, desde hace un tiempo este tema ha sido consultado a los videntes. Baba Vanga hablaba de una “máquina pensante” no de inteligencia artificial y la misma pudiera entrar de lleno en el año próximo.

Se habla de limitación de humanos en varias áreas y máquinas que pudieran hacer el trabajo. Esto pudiera desaparecer ciertas carreras que están actualmente y todo sería controlado por las máquinas.

Las predicciones de Baba Vanga para 2026

Desastres naturales para el año próximo, el cambio climático sería protagonista nuevamente. Al igual que fuertes terremotos y tsunamis, se habla que esto pudiera desarrollarse a lo largo del nuevo año.

NO DEJES DE LEER AHORA: Futbolista murió al tragar una moneda durante un partido

Contacto extraterrestre, aunque no dijo en qué año pudiera suceder, Baba Vanga vaticina un encuentro con extraterrestres el cual pudiera ser en el mes de noviembre. Hasta ahora por el asteroide que se acerca al planeta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas