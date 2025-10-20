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Las lluvias dejaron inundaciones en el estado Sucre, específicamente en el municipio Montes. Cerca de la una de la madrugada comenzaron los fuertes aguaceros en la zona y en horas de la mañana el nivel de los ríos estaba considerable.

En varias zonas de Cumanacoa reportaron sobre afectación de viviendas, como pérdida de enseres. El nivel del río Manzanares subió debido a las fuertes lluvias que cayeron en horas de la madrugada.

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Jhoanna Carrillo, gobernadora de esa entidad dijo que hay inundaciones leves y que los equipos de rescate están desplegados en la zona. Las precipitaciones son producto del paso de las indas tropicales número 47 y la actual 48.

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Lluvias dejaron inundaciones en el estado Sucre

“Desde el sector Los Dos Ríos, parroquia Aricagua, uno de los lugares afectados, Carrillo detalló que las anegaciones fueron leves y los vecinos perdieron algunos enseres”; indicó el medio Atarraya digital.

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En la capital Cumaná, los habitantes reportaron que el Río Manzanares ha afectado varias zonas. Las autoridades sucrenses desplegaron maquinaria, como grupos de rescate para comenzar a trabajar a las zonas afectadas.

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