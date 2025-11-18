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El desnudo de Alicia Machado para una famosa revista al parecer ya se conversó entre ambas partes. La exMissVenezuela y Miss Universo de mediados de los noventa sigue dando que hablar en la farándula internacional.

Al parecer hubo ya acuerdos para que Alicia luciera su cuerpo y apareciera sin ropa en la revista muy conocida. Y es que el primer acuerdo es que tendrían que esperar el año que viene el 6 de diciembre.

Ya que ella quiere salir en esas páginas cuando tenga 50 años, es decir ya el 6 de diciembre de 2026 y dicha revista sería para principios de 2027. Según comentarios hechos en varias páginas le habían hecho una propuesta para ya, pero ella prefiere esperar.

Hasta ahora no se ha dicho acerca de cuanto será el pago por salir en la revista famosa, pero nos imaginamos que debe ser por todo lo alto. Ya ella había salido allí hace unos años donde ganó más fama de la que tiene.

Desnudo de Alicia Machado para una famosa revista

Dicha revista de fama internacional mostraría a la exMiss en los países latinoamericanos donde es muy conocida. Desde México hasta la Patagonia pasando por Venezuela y zonas vecinas. No sabemos si España.

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Supuestamente Alicia habría dicho que prefiere salir a esa edad que es cuando las mujeres están en su mejor momento. Muchos de sus seguidores esperan con ansias dicho material producido por la conocida revista del conejo.

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