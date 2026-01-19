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La Luna de nieve 2026 ya tiene fecha pautada, el fenómeno hará que la misma se vea más brillante en algunos periodos de la noche. Esta lleva ese nombre debido a las nevadas en países del Hemisferio Norte.

Está asociada a tribus y eran las noche más frías en esos países, pero ya los periodos de frío han cambiado y no son tan intensos como antes. El 1º de febrero de 2026 se verá la misma en varios países del continente.

En Venezuela la misma se verá a plenitud y si las condiciones climáticas lo permiten luego de las once de la noche. Se espera que no se presente nubosidad densa para que se pueda ver en todo su esplendor.

Luna de nieve 2026

El calendario lunar señala la misma para el primer día del mes de febrero, pero siempre hay que estar pendiente un día antes como un día después. La Luna puede presentarse brillante en distintas horas.

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Con un color blanco intenso, los aficionados a tomar fotos a la Luna deben de estar pendiente de esa noche. De esa manera podrían tomar excelentes fotos del satélite de la tierra y sumarlas a la colección.

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