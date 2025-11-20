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Miss Ucrania, Maria Melnychenko también se cayó en la pasarela del Miss Universo, hoy en el show previo de presentación de las candidatas, la espigada modelo tuvo una caída. Por supuesto la buena forma física la ayudó a ponerse de pie.

La pasarela rápida ha hecho que varias modelos se cayeran este año, la representante de Jamaica ayer terminó en un hospital debido a la fuerte caída. Hoy fue la representante de Ukrania quien cayó.

Hasta ahora señalan que hay una falta de producción muy grande en este evento y que todo por el tiempo hay que hacerlo muy rápido. Además de eso destacan que muchas de las participantes no han tenido suficiente descanso.

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Miss Ucrania también se cayó en la pasarela del Miss Universo

Desde el primer día del mes que llegaron a Tailandia han estado en desfiles, presentaciones, concursos previos, pasarela, fotografía además de otros eventos. Esto –destacan- pudiera la ser la causa de algunas caídas.

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Por otro lado, ya mañana se sabrá quién será la nueva Miss Universo ganadora y donde se espera no pase más nada. Desde el primer día se han presentado muchos problemas en torno al concurso.

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