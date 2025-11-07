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La multa por un grafiti en Venezuela está sancionada por la legislación nacional la cual está establecida en el artículo 479 del Código Penal Venezolano. El mismo es considerado como un acto de vandalización.

Hoy en día con las cámaras de seguridad y un registro fílmico puede ser el video probatorio para una denuncia por vandalizar una pared al realizar una grafiti. La misma hecha en cualquier módulo policial.

En el artículo 479 del Código Penal Venezolano, se establecen en la actualidad penas administrativas que van desde las 25 Unidades Tributarias (UT); hasta un total de las 200 UT por haber pintado un grafiti. «El que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, deturpe o manche una cosa ajena, de alguna manera, sea mueble o inmueble, será penado, por acusación de la parte agraviada con multa de veinticinco unidades tributarias (25 UT) a doscientas unidades tributarias (200 UT)», reza el artículo.

Multa por un grafiti en Venezuela

Un grafiti lo hacen con el fin de llevar un mensaje, puede ser de sátira, de humor como de amor o de incluso demarcar una zona. O simplemente hacer uno que indique hay un “grafitero” en la zona.

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