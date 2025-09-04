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Un multimillonario dejó su fortuna a Neymar en Brasil, un total de 846 millones tenía el hombre en su poder, el cual supuestamente era un empresario. Aunque la identidad del sujeto no ha sido revelada este dejó todo en su testamento al jugador, el cual nunca lo conoció.

“Por situaciones personales”, el desconocido adinerado nombró al delantero heredero de los millones. Aunque el patrimonio del jugador es uno de los más altos del mundo, tendría todavía que pasar por tribunales para cobrar el dinero.

El millonario bajo la presencia de dos testigos, nombró en Brasil al futbolista, todo está notariado, y en documentos legales. El hombre por no tener familia, como tampoco hijos decidió dejar el dinero al jugador.

Neymar quien es delantero del Santos y es uno de los jugadores más afamados del mundo, no ha dicho nada al respecto. Como tampoco se sabe si sus abogados estarían en contacto con los apoderados de esta persona.

Fortuna a Neymar

En un registro de Porto Alegre el hombre firmó el testamento, dejando al jugador el dinero. Serían 846 millones de dólares. Para ello el delantero que por cierto no fue convocado a las eliminatorias tendría que ejercer el derecho legal.

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Eso pudiera llevar un tiempo, ya que supuestamente se sometería a investigaciones, luego tribunales y de allí si sería recibida la fortuna. Hasta ahora nadie ha dicho si el mismo Neymar estaría interesado.

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