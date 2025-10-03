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Las nuevas tarifas de Digitel en octubre 2025 fueron ajustadas por la empresa de los números 0412 y 0422. Así que si eres cliente de esta operadora de comunicaciones puedes chequear los nuevos planes.

Digitel busca al igual que las otras dos operadoras acaparar el mayor número de clientes en este último trimestre del año.

Tarifas de Digitel en octubre 2025

Plan Inteligente Plus 30GB 4.485,77

Plan Inteligente Plus 30GB FAP 4.485,77

Plan Inteligente Plus 12GB 2.239,30

Plan Inteligente Plus 6GB 1.119,65

Plan Inteligente Plus 2GB 364,23

Plan Inteligente Plus 1.1GB 182,05

Recarga mínima bancaria 120 bolívares

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