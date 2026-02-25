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¡Ahora!, Operativo del Saime en Carabobo empezará el lunes en este municipio

By Danny Valdiviezo
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Operativo del Saime en Carabobo

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Danny Valdiviezo
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El operativo del Saime en Carabobo se mantendrá esta semana en la plaza de Miguel Peña en la avenida Aránzazu al sur de la ciudad de Valencia. Desde el lunes empezó el operativo para la atención de mayores de 18 años.

“Nuestros funcionarios se encuentran garantizando el derecho a la identificación a todos los ciudadanos que acudan al tráiler ubicado en la avenida Aránzazu”; dijo el servicio a través de sus redes sociales.

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La entrega de la cédula se está realizando de manera expedita, el servicio se ofrece solo a mayores de 18 años. Las oficinas del Saime en Carabobo se encuentran trabajando a la par de este operativo.

Operativo del Saime en Carabobo a partir del lunes

Desde el lunes 2 de marzo y hasta el próximo 7 del tercer mes del año la ruta del Saime se irá a otra zona del estado Carabobo. El próximo 2 de marzo se va al municipio Carlos Arvelo en la antigua sede.

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