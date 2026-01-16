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La hermosa bahía de Patanemo en el 2026 te espera este fin de semana, con la mejor comida como con la mejor atención. Así que si piensas ir a la playa te recomendamos este bonito lugar del litoral carabobeño.

Prepara tu logística bien sea en carro o en autobús saliendo desde el terminal de Valencia en el Big Low Center. Recuerda que Patanemo está en la zona este de Puerto Cabello, conduce con mucha prudencia hasta el lugar.

Nuestros aliados de @PatanemoTurismo nos dieron a conocer el costo de la comida a la orilla de la playa. Recuerda que hay estacionamiento, además de la playa puedes visitar el pueblo y comprar chocolate.

Patanemo en enero 2026 y el precio de la comida

Empanadas 1$ cada una, de: pollo, molida, pescado, cazón, queso, dominó, y de guiso.

Las empanadas de 2$ están rellenas de camarón y pulpo.

Pescado o pollo 10$

Carite 25$ comen 4 personas, trae de 10 a 13 ruedas de carite, 20 tostones, ensalada rallada, queso y salsa rosada.

Si quiere camarones al ajillo rebosados están en 15$

Sopa puede variar ya que hacemos de camarones, res o pescado en 5$

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