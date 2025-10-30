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El pronóstico del clima hoy 30 de octubre de 2025 en Venezuela señala nubosidad fragmentada en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela amanece con nubosidad parcial y zonas despejadas en buena parte de su extensión; sin embargo, se aprecia nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas al *este de nuestra Guayana Esequiba.

Como en partes de Bolívar, Amazonas, este de Apure, Portuguesa, sur de Lara, Barinas, noreste de Mérida, Táchira y Zulia*. En horas de la tarde se espera cobertura nubosa en algunas partes del país.

Pronóstico del tiempo hoy 30 de octubre de 2025

Temperaturas máximas en 37 grados en el estado Falcón en su zona norte, Península de Paraguaná. Y al sur de la Guayana Esequiba para hoy jueves, indicó el INAMEH.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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