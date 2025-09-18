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Reportan lluvias en distintas zonas de Carabobo y el centro del país, hoy jueves 18 de septiembre de 2025. Hace poco minutos reportaron lluvias en el eje oriental de nuestra entidad, en Mariara, San Joaquín, Guacara como Los Guayos.

En zonas como Los Teques, Maracay, además de otras áreas de Aragua y el centro del país han reportado lloviznas y nubosidad. De igual modo, en las montañas de los parque nacionales San Esteban como Henri Pittier.

También en zonas de la costa de la zona central, Puerto Cabello, Ocumare de la Costa además de otras zonas. Recordemos que la onda tropical 35 pasó por el centro del país y se dirige al occidente.

Reportan lluvias en distintas zonas de Carabobo, cuidado al manejar

Si vas a manejar recuerda hacerlo con cuidado no te excedas en la velocidad, conserva tu canal como la debida distancia que tienes con otros vehículos. Como a estar atentos a lo que es la vía, semáforos, avenidas, cruces, entre otros.

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Hasta ahora en las distintas autopistas del estado Carabobo se mantiene todo con normalidad en lo que va de mañana.

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