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¡Ahora!, Reportaron accidente de buseta en la vía de bahía de Cata en Aragua

By Redacción Carabobo
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Accidente de buseta en la vía de bahía de Cata en Aragua
Foto: Maracay Informa Plus.

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Un accidente de buseta en la vía de Bahía de Cata reportaron en la mañana de hoy. Un Encava color rojo y blanco colisionó contra una de las rocas que están en la vía. No se reportaron lesionados, solo daños materiales.

Accidente de buseta en la vía de bahía de Cata en Aragua

En el lugar estuvieron autoridades viales del estado Aragua atendiendo la situación. Este sería el segundo hecho vial que se reporta en la vía de Ocumare.

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SourceMaracay Informa Plus
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