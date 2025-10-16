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¡Ahora!, Requisitos para obtener la placa amarilla de mototaxista

By Redacción Noticias24Carabobo
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Placa amarilla de mototaxista
Foto: Referencial.

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Redacción Noticias24Carabobo
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La placa amarilla de mototaxista puedes obtenerla en el INTT cumpliendo los requisitos que te diremos a continuación. Si trabajas con tu moto haciendo traslados debes cumplir teniendo esta placa.

Placa amarilla de mototaxista y los requisitos

  • Poseer los permisos vigentes de la alcaldía (DT8) correspondiente al área de prestación del servicio.
  • Estar debidamente registrado ante la SUNACOOP.
  • Presentar el Certificado de Origen y factura del vehículo, o el documento de compra-venta.
  • Contar con la experticia vehicular vigente, con la coletilla que indique el cambio de uso.

Asimismo, el reglamento parcial de 2011 contempla otras disposiciones orientadas a optimizar el servicio y garantizar la seguridad vial de los usuarios. Entre ellas se destacan:

  • Prohibición de transportar niños menores de 10 años.
  • Restricción para llevar mujeres embarazadas.
  • Prohibición de transportar adultos mayores de 60 años.
  • Prohibición de trasladar equipaje que dificulte las maniobras o que exceda los 15 kg de peso.
  • Para mayor información puedes diriogirte al INTT.

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