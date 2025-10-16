Compartir

La placa amarilla de mototaxista puedes obtenerla en el INTT cumpliendo los requisitos que te diremos a continuación. Si trabajas con tu moto haciendo traslados debes cumplir teniendo esta placa.

Placa amarilla de mototaxista y los requisitos

Poseer los permisos vigentes de la alcaldía (DT8) correspondiente al área de prestación del servicio.

Estar debidamente registrado ante la SUNACOOP.

Presentar el Certificado de Origen y factura del vehículo, o el documento de compra-venta.

Contar con la experticia vehicular vigente, con la coletilla que indique el cambio de uso.

Asimismo, el reglamento parcial de 2011 contempla otras disposiciones orientadas a optimizar el servicio y garantizar la seguridad vial de los usuarios. Entre ellas se destacan:

Prohibición de transportar niños menores de 10 años.

Restricción para llevar mujeres embarazadas.

Prohibición de transportar adultos mayores de 60 años.

Prohibición de trasladar equipaje que dificulte las maniobras o que exceda los 15 kg de peso.

Para mayor información puedes diriogirte al INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas