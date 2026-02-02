Compartir

Se espera por el pago del Bono Único Familiar febrero 2026 el cual podría estar en el orden de los 5 mil bolívares. En el mes de enero dicha bonificación tuvo un pago de 4.800 bolívares, según registros de la Plataforma Patria.

Este es el primer bono que se cancela mensualmente, el cual sustituyó a los antiguos bonos José Gregorio Hernández, Lactancia Materna además de 100% Escolaridad. El cual se paga a los afiliados al Sistema Patria.

El mismo se podría cancelar desde hoy hasta el venidero 8 del presente mes. Como se espera por los bonos complementarios del Bono único. Este abre las ayudas económicas entregadas por el ejecutivo.

Pago del Bono Único Familiar febrero 2026

A mediados del mes se espera por el Bono Contra la Guerra Económica el cual son 120 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela para empleados públicos. 112 dólares para jubilados de la administración pública y 50 dólares BCV a los pensionados.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora!, Bolsa Clap en Caracas comenzó a llegar a este sector

Recuerda entrar al menos dos veces al mes en la Plataforma Patria, como no suministres tus datos a otras personas. Recuerda que los bonos llegan directamente personalizados desde los números oficiales del Sistema Patria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas