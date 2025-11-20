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El sector bancario no prestará servicio el próximo lunes 24 de noviembre de 2025, según el calendario bancario de la Superintendencia Bancaria (Sudeban). Esto por el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Los clientes no podrán realizar operaciones en taquilla como tampoco habrá atención al cliente. La banda trabajara en algunos centros comerciales en horario que corresponda dijo Sudeban.

Sector bancario no prestará servicio en esta fecha

Mientras que los servicios de la banca electrónica seguirán trabajando normalmente. Como lo son transferencias, pago móvil entre otras. Por lo tanto, los usuarios deberán consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas disponibles.

Informó Sudeban que los próximos días donde no trabajará la banca serán anunciados próximamente.

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