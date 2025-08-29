Un hombre señalado de abuso sexual a una menor de edad en Guacara quedó detenido por las autoridades. El hecho fue dado a conocer por la Policía Municipal de Guacara a través de sus redes oficiales.
Funcionarios del Instituto Autónomo Municipal Policía de Guacara (IAMPOGUA), adscritos al Servicio de Vigilancia y Patrullaje, se trasladaron al sector La Coromoto. Ante la ocurrencia de una situación irregular.
Señalado de abuso sexual a una menor de edad en Guacara
Al llegar al lugar, se entrevistaron con una ciudadana, quien indicó que su vecino había mostrado sus partes íntimas a su hija de 8 años de edad. El ciudadano fue identificado como César Enrique García Hincapié, de nacionalidad colombiana, logrando su aprehensión de manera inmediata.
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Se notificó del caso a la Fiscalía N°22 del Ministerio Público del Estado Carabobo, quien indicó colocar al ciudadano a la orden del tribunal que lo requiere. La Policía Municipal de Guacara se mantiene en franca vigilancia en el municipio.
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