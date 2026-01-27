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¡Ahora! Suman cuatro bancos más para subastas de divisas del BCV

By Redacción Noticias24Carabobo
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subastas de divisas del BCV

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Cuatro bancos más del país se suman para las subastas de divisas del BCV, la noticia se conoció hoy mediante el medio Banca y Negocios. Estas subastas están coordinadas por el Banco Central de Venezuela.

Se trata de Banco Exterior, Bancaribe, Banco Fondo Común BFC y el Banco Venezolano de Crédito entrarán desde ahora a este mecanismo de subastas. Sumándose a Banesco, Mercantil Banco Universal, BBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga.

Los cuales recibieron autorizaciones para vender, la semana pasada, divisas a sus clientes con cuentas en el exterior, hasta por un monto de 300 millones de dólares; dijo Banca y Negocios hoy martes.

Suman cuatro bancos más para subastas de divisas del BCV

En el caso de las nuevas entidades incorporadas al sistema de subastas, aún no han recibido asignaciones para la comercialización de divisas. Y se encuentran en el proceso operativo con el ente emisor.

El sistema de subastas está diseñado básicamente para facilitar que empresas venezolanas con cuentas bancarias en el exterior reciban divisas. Esto para pagar a proveedores y otras acreencias, de manera que las entidades bancarias habilitadas.

Estas deben contar con código de afiliación a la red interbancaria internacional SWIFT, la cual agrupa a más de 11.000 grupos financieros en más de 200 países.

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