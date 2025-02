Compartir

Donald Trump y la Tercera Guerra Mundial siguen siendo temas en tendencia, el mandatario estadounidense dijo que la misma no está tan lejos. El empresario dijo que está haciendo todo para que la misma no ocurra.

«Estoy actuando con rapidez para poner fin a las guerras, resolver los conflictos y restaurar la paz en el planeta. Quiero la paz y no quiero ver a todo el mundo muerto. Y si nos fijamos en los muertos en Oriente Próximo y entre Rusia y Ucrania… vamos a ponerle fin. No hay ningún beneficio para nadie en tener una Tercera Guerra Mundial, y no estamos tan lejos de que eso ocurra», declaró.

Dijo que si Joe Biden hubiese estado un año más en el poder ya la misma habría estallado, pero que por ahora no va a suceder. Dijo que está haciendo todo por frenar el alto al fuego en Gaza, y que los rehenes están siendo liberados.

Trump y la Tercera Guerra Mundial y lo que comentó

A pesar que muchas personas, dijeron que de ganar Trump ya el mundo estaría en una guerra, indicó que el está haciendo de manera diplomática y por el mismo todo para que reine la paz. Trump habló ya con el presidente Vladimir Putin.

Pero indicó estar en contra de las políticas de Zelenski en Ucrania, al cual llamó dictador. «Amo a Ucrania, pero Zelenski ha hecho un trabajo terrible», agregó.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios