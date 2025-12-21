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¡Ahora!, Whatsapp dejará de funcionar en estos celulares en enero

By Redacción Noticias24Carabobo
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Whatsapp dejará de funcionar en estos celulares en enero

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Whatsapp dejará de funcionar en estos teléfonos en enero 2026, así que chequea si tu aparato no aparece en el listado. La plataforma de mensajería mensualmente da un lista sobre los celulares que se quedan fuera del sistema.

Whatsapp dejará de funcionar en estos celulares en enero 2026

➡ iOS:

-iPhone 6

-iPhone 6 Plus

-iPhone 5s

-iPhone 5c

➡ Samsung:

-Samsung Galaxy S4

-Samsung Galaxy Ace 4

➡ LG:

-LG Optimus L3 II

➡ Sony:

-Sony Xperia M

➡ Huawei:

-Huawei Ascend Mate.

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SourceEl Diario
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