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Whatsapp en febrero 2026 dejará de funcionar en varios teléfonos celulares, atento al listado de los aparatos. El sistema operativo de la red social del teléfono verde mensualmente ajusta su sistema operativo.

Celulares como Iphones están en el listado del segundo mes del 2026, es por ello que debes cambiar de teléfono si quieres seguir siendo usuario de Whatsapp. Recuerda que la empresa Meta está orientada a mejorar la seguridad.

Antes del primer día de cada mes se emite un listado de celulares antiguos los cuales ya no son operativos con Whatsapp. Además de habilitar funciones avanzadas que requieren hardware y software más modernos.

Whatsapp en febrero 2026 dejará de funcionar en estos teléfonos

WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos que no puedan actualizar a Android 5.0 o superior, entre ellos:

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 II

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

Listado de Iphones

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos anteriores como iPhone 5 y iPhone 4s

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