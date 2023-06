Compartir

El aire en Nueva York sigue contaminado desde la semana pasada el color ambar y naranja predomina desde hace unos días. Los incendios en Canadá se mantienen y esto ha llegado a la capital del mundo.

Este fin de semana se aconsejó a las personas salir solo a lo necesario, mientras se vio un grupo con lentes, gorros y tapabocas. El color ambar se ha presentado y no se ha disipado en estas últimas horas, generando preocupación en los habitantes.

Las autoridades en Nueva York no se atreven a dar un pronóstico de cuantas horas o días estará el aire de esta manera. Los expertos estiman que desde 1980 el aire no estaba tan contaminado. Y la ciudad no estaba tan despejada como en la etapa de la pandemia por el COVID 19.

Mientras que el humo recuerda lo que fueron los ataques de las Torres Gemelas en el año 2001. Cuando el aire se mantuvo contaminado por las partículas de concreto luego de que los rascacielos cayeron.

Aire en Nueva York sigue contaminado

Las personas estiman que el panorama parece el de una película apocalíptica. De hecho, en horas de la noche y la madrugada el mismo se vuelve más denso y se ve más oscuro donde el cielo no se divisa.

Hasta ahora hay que esperar para saber si este humo llegue a otros estados de Estados Unidos o incluso otros países. Entre ellos los que están cercanos a América del Norte como los que se encuentran en América Central.

Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.