En el vasto mundo de los remedios caseros para la belleza, existe una práctica que ha perdurado a lo largo de los años: frotar ajo en las uñas para fortalecerlas y acelerar su crecimiento. Este consejo, popularmente compartido de boca en boca, ha ganado adeptos en busca de una solución natural para uñas débiles y quebradizas. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia al respecto y qué riesgos podría conllevar este método?

La creencia popular detrás de este remedio se basa en las potentes propiedades del ajo. Este bulbo es conocido por su compuesto activo, la alicina, la cual posee efectos antibacterianos y antifúngicos. Los defensores de esta práctica argumentan que, al eliminar posibles hongos o bacterias que debilitan la uña, el ajo crea un ambiente más saludable para su crecimiento. Además, el ajo es una fuente de azufre, un mineral clave en la producción de queratina, la proteína de la que están compuestas las uñas.

Ajo en las uñas

Beneficios del ajo para las uñas: