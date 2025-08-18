Compartir

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó sobre una colisión que tuvo lugar en la tarde de este domingo en la autopista Valle-Coche, sentido La Rinconada, y que dejó un saldo de 11 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

El incidente se produjo a la salida del túnel de El Cementerio, donde dos vehículos volcaron y una camioneta chocó. El accidente generó un fuerte embotellamiento en ambos sentidos de la vía.

NO DEJES DE LEER AHORA: Hombre de 43 años fallece tras ser arrollado



Al lugar se trasladaron de inmediato equipos de la Brigada Motorizada GRUMAE y personal de rescate y medicina prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos de Caracas para atender a los heridos.

Labores de emergencia

También se presentaron funcionarios de Vías Rápidas, de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes se encargaron del control vial para permitir que los cuerpos de rescate realizaran sus labores de emergencia.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: