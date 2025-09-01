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Alba Roversi se hizo viral ayer domingo cuando en su cuenta de Instagram lanzó un dardo a Ana Karina Manco. Aunque no dijo directamente que era para la actriz y modelo que había hablado de Costa Rica.

Es por ello que Alba, la cual es una actriz, artista admirada y de paso querida respondió acerca de lo que dijo Ana Karina. Esto sobre cómo manejar en Costa Rica, es por ello que la recordada protagonista de Ligia Elena habló.

Dijo Roversi que hay que tener cuidado de cómo se habla de otros países y abrazar las costumbres de esas naciones. Con su jovialidad de siempre, Alba dio sin duda una clase a las personas que están fuera del país.

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En un video en su cuenta de Instagram, destacó que hay que siempre tener cuidado con lo que se dice. Recordemos que el viernes Ana Karina se hizo viral al hablar de su experiencia de manejar en Costa Rica.

Alba Roversi se hizo viral al dar esta respuesta

“No se puede hablar así de un país, nos perjudica inmensamente. Ya estamos lo suficientemente rayados por unos pocos que hacen un bulto mortal en los medios tildándonos de la misma manera”, dijo Alba. “Un poquito de por favor, seamos agradecidos con los países que nos han recibido empáticamente y no metamos, por un mal momento, a todos en un saco”; comentó Roversi ayer domingo.

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