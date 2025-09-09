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Un albañil falleció en Puerto tras caer de un segundo piso, cuando realizaba trabajos en una de las residencias en la urbanización Vistamar. El sujeto resbaló y cayó al piso en el urbanismo Villamar Country.

El hombre había llegado al urbanismo para iniciar la faena de albañilería en el lugar. Pero resbaló desde una altura considerable en el lugar. Fuentes en el organismo indicaron que era residente de uno de los urbanismos del Puerto.

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El trágico hecho ocurrió ayer lunes 8 de septiembre, enseguida se dio la información a las autoridades. Al lugar se presentaron comisiones del CICPC, como del 0800 Bigote además de Policía Municipal de Puerto Cabello.

Albañil falleció en Puerto Cabello

Se pudo conocer que el sujeto murió de forma inmediata en el lugar, el cadáver fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

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