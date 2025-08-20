Compartir

En un acto celebrado en la sede del Comando de la Policía Municipal de Guacara, el alcalde Johan Castañeda, recibió el botón de honor al mérito, por parte de la Brigada 41 de la GNB, como reconocimiento especial por su liderazgo en la articulación cívico-militar y su compromiso patrio con la seguridad integral de la ciudad.

La condecoración fue entregada por el G/B Héctor Gabriel Álvarez Blanco, máxima autoridad en la región, ante la presencia de funcionarios municipales, cuerpos de seguridad y representantes de la comunidad.

En tal sentido, el alto oficial destacó que la distinción simboliza la alianza estratégica entre la institución castrense, en perfecta fusión militar y policial, la cual ha permitido avances significativos en materia de seguridad ciudadana, protección y respaldo logístico para programas sociales.

«En el marco de las actividades por el 88 aniversario de nuestra GNB, hoy le estamos confiriendo este importante reconocimiento al alcalde Johan Castañeda, quien ha demostrado valentía, entrega y compromiso patrio a las instrucciones emanadas por nuestro general en jefe Nicolás Maduro”.

Al recibir la condecoración, el líder municipal expresó, «este botón es un recordatorio de la confianza del pueblo y el compromiso que nos une en la defensa de nuestra amada patria Venezuela, la cual se ha caracterizado por ser un país que hace más de 200 años decidió ser independiente, gracias a la lucha de nuestro libertador Simón Bolívar, cuya responsabilidad de mantener la espada viva, tenemos, ya que todos estamos llamados a defender nuestra independencia, la paz, soberanía e integridad”.

Asimismo, Castañeda destacó, “hoy más que como alcalde o teniente de la milicia, asumo este reconocimiento como venezolano, que ama profundamente a su país, entendiendo la responsabilidad que hoy me corresponde al frente del municipio. Estamos listo para cumplir las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, no nos van a doblegar con noticias falsas, ni por redes sociales. La historia nos recordará como la generación de patriotas valientes que le hicieron frente a uno de los imperios más grandes del mundo para continuar su independencia y soberanía”.

El evento concluyó con el compromiso de fortalecer aún más dichas alianzas, mediante la articulación de las fuerzas vivas y el poder popular. Esta distinción refuerza el modelo de gestión que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, donde la unión cívico – militar es eje transversal del desarrollo nacional.

