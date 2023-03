Este domingo 5 de marzo, a las 4:25 de la tarde, hora en que ocurrió el deceso del presidente Hugo Chávez Frías, la alcaldesa de Naguanagua, Ana González, inauguró la plaza que lleva el mismo nombre del Comandante Eterno, en la comunidad Bolivarianos en Acción, como parte de los homenajes que se realizaron para conmemorar 10 años de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana.

Acompañada por representantes del poder popular, concejales, diputados, equipo político regional del PSUV y Movimiento 4F, la mandataria resaltó que la recuperación del espacio que ahora ocupa la plaza Hugo Rafael Chávez Frías se concretó en sinergia perfecta con el presidente Nicolás Maduro, y el gobernador, Rafael Lacava.

González precisó que en el lugar se realizaron labores de limpieza, mantenimiento, pintura, paisajismo, muralismo y se incorporaron algunos bancos, con el propósito de generar un espacio que perdure y se convierta en el lugar de encuentro.

La alcaldesa de Naguanagua destacó que en este municipio reconocen al comandante Hugo Chávez como el precursor que ha dado las pautas y dio las luces para construir la Patria que los venezolanos merecen.

En el lugar se cumplió con un minuto de aplausos en honor al Comandante Chávez, e igualmente fue develada una placa que identifica el espacio. A la actividad se incorporaron los activistas y referentes políticos Orlando Acosta, Nitida Guevara y Fidel Hernández.

Aníbal Romero, vecino del sector, recordó que el lugar donde ahora está la plaza Hugo Chávez Frías, por mucho tiempo fue utilizado para tirar desechos. Sin embargo, se dio la oportuna acción de la Alcaldía de Naguanagua para recuperarlo.

Entretanto Nazli Valdelamar, residente de Bolivarianos en Acción, primero agradeció al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Lacava y a la alcaldesa, Ana González por la obra, y seguidamente aseguró sentir un enorme regocijo.

“Chávez no morirá jamás. Yo nací chavista y moriré chavista. Él fue y sigue siendo el ícono de la revolución y del pueblo, digno de admiración. Hoy, a diez años de su siembra, me parece increíble y me dan ganas de llorar”, agregó.