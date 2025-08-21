Compartir

Alcaldesa Dina Castillo supervisó Operativo Especial de Atención IMA-Hacienda. Con gran aceptación y afluencia de contribuyentes, personas naturales y jurídicas, la Dirección de Hacienda de la Alcaldía de Valencia y el Instituto Municipal del Ambiente, IMA, iniciaron una nueva jornada especial de atención a usuarios y usuarias, esta vez en la céntrica Av. Bolívar Norte, específicamente en el cruce con la Av. 197 de Prebo, a la altura de la tienda Multimax, para facilitar a la ciudadanía la actualización de datos, verificación de estados de cuentas y pagos de manera accesible y rápida.

Al respecto Dina Castillo, Alcaldesa de Valencia, quien se hizo presente en el sitio para supervisar el desarrollo de la actividad, reiteró que estos operativos se efectúan bajo las orientaciones del Gobernador Rafael Lacava y en cumplimiento de los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, de llevar a la Alcaldía y sus instituciones a las comunidades, “en una gestión con más territorios, y menos escritorios para dar respuestas directas a los valencianos y que puedan realizar todos los trámites que puede hacer en la sede principal de la alcaldía, pero cerca de sus hogares, locales comerciales u oficinas: lo mismo que pueden hacer allá, lo pueden hacer acá».

Operativo Especial de Atención IMA-Hacienda

«Estamos facilitando a todos los usuarios y usuarias del municipio el cumplimiento de sus deberes formales, para que verifiquen in situ cuál es su estatus administrativo, saber sus estados de cuenta, si están registrados en el sistema del IMA, si están al día con sus deberes formales dentro de la Alcaldía», indicó la Alcaldesa Dina Castillo.

Agregó que estos despliegues conjuntos entre la Dirección de Hacienda y el IMA, que comenzaron la semana pasada en el sector de La Viña – El Viñedo, “cuenta con un grupo de profesionales, completamente a la orden y disposición de las personas naturales y jurídicas del municipio para asesorarlos y procesar la información requerida de manera rápida y eficiente”.

Agregó la Alcaldesa Dina Castillo, que ante la gran receptividad y demanda que han tenido estos operativos especiales, los mismos se desplazarán a lo largo de las próximas semanas por diversas zonas urbanas y comerciales del municipio, por lo que la Dirección de Hacienda y el IMA se mantendrán desplegadas para seguir brindando atención directa a todos los valencianos

Recordó, finalmente, que los valencianos y valencianas han podido constatar que los recursos generados por la recaudación en el cumplimiento de deberes formales en el municipio Valencia, “se reinvierte en la ciudad, a través del asfaltado, servicios públicos, iluminación, entre otros, por lo que estamos muy contentos de trabajar para todos los habitantes de esta bella y hermosa ciudad”.

Trámites a disposición

Por su parte, Odreman Romero, director de Hacienda de la Alcaldía de Valencia, añadió que el operativo iniciado este martes en la Av. Bolívar Norte, se mantendrá por los próximos tres días, hasta el jueves 21 de agosto, en horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, “para trasladarnos, la próxima semana, a los espacios de la Plaza Bolívar en el Centro Histórico de Valencia”.

Puntualizó que en estas jornadas especiales se pueden realizar trámites como la inscripción de vehículos e inmuebles urbanos, licencias de actividades económicas, autorización temporal para realizar actividades económicas y el pago de impuestos respectivos en los diversos rubros y deberes formales.

