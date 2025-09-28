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La Alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, exaltó este sábado que el llamado del Presidente Nicolás Maduro al despliegue del Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo, “es un llamado a la defensa de la Patria y a estar pendientes y alertas ante posibles desastres naturales catastróficos”.

Afirmó desde el urbanismo Ciudad Plaza, que en unión popular-militar-policial, “el Presidente Nicolás Maduro hizo un llamado para que el Pueblo esté atento a un desastre natural o temblor y tenemos que estar en todo este tipo de actividades”.

“Hoy pudimos ver de una manera excelente, la actuación de nuestros bomberos y bomberas del municipio de Valencia y del equipo de Protección Civil. Hoy el protagonista fue el pueblo”, destacó la Alcaldesa Dina Castillo.

Puntualizó, que se trata del tercer fin de semana de tareas en orden de operaciones, por lo que es importante mantener la unión cívico, militar y policial, en perfecta fusión, para la defensa de la paz y aprendizaje de todos.

Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo

En este sentido, señaló que el municipio de Valencia “está preparado, está al pendiente y actuando como instruye el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien también se encuentra desplegado y siempre apoyando al Pueblo”.

“Tenemos que estar pendientes, alertas, en la calle y juntos, más unidos y fuertes que nunca. Hemos visto cómo Trump habla de nuestro país, lo que dice de nosotros los venezolanos. Nosotros estamos aquí, con el Presidente Nicolás Maduro, firmes con él, con el país y firmes con nuestra soberanía (…) Aquí está su pueblo preparándose, orgulloso y pendiente. Porque estamos juntos en la defensa de nuestra soberanía, porque somos un pueblo libre”, puntualizó la Alcaldesa Dina Castillo.

Asimismo reiteró que el pueblo valenciano es independiente y unificado, “aquí no hay diferencia entre los militares y el pueblo, entre los civiles con los militares, estamos aprendiendo con nuestro pueblo, todos juntos, porque el pueblo de Maduro está lleno de combatientes, en pie y en resistencia”.

Por ello, agradeció a todas las familias asistentes al simulacro nacional preventivo ante desastres, a los jefes de comuna, autoridades de seguridad y protección, por la demostración realizada.

“Felicitamos y agradecemos a todo el equipo militar. Un aplauso para la Fuerza Armada y milicianos, que están a la altura, demostrando de lo que están hechos nuestros militares, que llevan consigo la victoria de nuestro eterno Simón Bolívar y de nuestro comandante Chávez”, recalcó.

El Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo instruido por el Presidente Nicolás Maduro, se llevó a cabo el en Ciudad Plaza, parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, tras los recientes sismos suscitados en Venezuela.

El ejercicio comenzó a las 11:00 am con la presencia de la Alcaldesa de la Alcaldía de Valencia, Dina Castillo, el Coordinador Nacional de la Reserva Activa, G/J Jesús Suárez Chourio; además de la participación de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia, Protección Civil (PC) Carabobo, Policía Municipal de Valencia, Asociación Grupos Voluntarios del estado Carabobo, GRUVOLCA, Fundación Brigada Rescate de Apoyo Juvenil Don Bosco, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, Guardia Nacional Bolivariana, GNB, SEBIN, efectivos de la Milicia Bolivariana, miembros de juntas comunales y Cuadrantes de Paz.

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