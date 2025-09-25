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Alcaldesa Dina Castillo: Aplicaremos multas si no se toma conciencia ante la limpieza del Municipio. Dijo Castillo que definitivamente si los habitantes del municipio Valencia no toman conciencia de su corresponsabilidad en la limpieza de la ciudad.

«Se aplicarán multas, pues los entes responsables hacen un esfuerzo diario para el mantenimiento de la ciudad, y al día siguiente amanece toda sucia»; indicó en sus redes sociales.

En su recorrido matutino en bicicleta por la ciudad, la Alcaldesa Dina Castillo se percató que en la Vía El Paíto, donde se había realizado un Plan Cayapa; intensivo ayer miércoles – entre el IMA y la Dirección de Servicios y Obras Públicas – «y hoy, a las 6 de la mañana, ya está todo sucio de nuevo».

Alcaldesa Dina Castillo Habrá multas a las personas que ensucian la ciudad

«Ayer, nosotros limpiamos este punto, y quedó perfecto, lo ví porque me pasaron los videos, y hoy en la mañana miren esto, está todo sucio. Es un tema de conciencia ciudadana», enfatizó en un video mensaje publicado en su cuenta en la red social Instagram.

Al respecto recordó que «el Gobernador Rafael Lacava y todo el equipo de la Alcaldía de Valencia, hacemos juntos todo lo posible para mantener la ciudad limpia y cuidada. Hoy tenemos que volver a limpiar este tramo», destacó la Alcaldesa de Valencia.

Cabe mencionar que el Instituto Municipal de Ambiente IMA cumple con los horarios de recolección, tanto de desechos sólidos como de desechos vegetales, conjuntamente con la acción de Servicios y Obras Públicas, para la limpieza en general de la ciudad en todas sus parroquias, a fin de mantener a la ciudad limpia y en perfecto estado.

El llamado de Castillo

«Los vecinos y vecinas, los jefes de comunidad, el ciudadano que habita esta ciudad, deben de tomar conciencia. El Municipio no es sólo de la Alcaldía, ni de la Gobernación: la ciudad es de todos», destacó la Alcaldesa Dina Castillo.

Finalmente advirtió que la Alcaldía de Valencia, en cumplimiento de las demandas de los valencianos, sobre todo en materia de servicios y ambiente, mantiene un despliegue permanente para asegurar espacios limpios, «pero es momento de que el pueblo de Valencia también cumpla con su deber de mantener limpia su ciudad».

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