La alcaldesa del municipio Naguanagua, Elizabeth Niño, lideró la entrega de dotación para el funcionamiento de instituciones educativas en la localidad, implementos suministrados por la Fundación de Equipamiento y Dotaciones Educativas (FEDE), perteneciente al Ministerio de Educación, como parte del programa de las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles).

Niño asistió a la U.E Las Marías, ubicada en Las Trincheras, donde fue recibida por representantes, vecinos, estudiantes, la coordinadora de FEDE Carabobo, Jeannette Acosta y autoridades de Educación del municipio. Durante su intervención, mencionó que es un gran esfuerzo que se está haciendo en el país para el crecimiento y desarrollo de los niños.

“Trabajaremos en equipo siempre y seguiremos construyendo la Venezuela que queremos a pesar de las adversidades», aseguró luego de entregar Kit de jardinería, electrodomésticos y utensilios de cocina que ayudarán a las madres cocineras de la patria en la preparación de los alimentos para los estudiantes.

Luego, la alcaldesa de Naguanagua acudió al C.E.I. César Sánchez Font, en la comunidad Fundación Carabobo, para la respectiva entrega de materiales para el funcionamiento del preescolar.

«Gracias al presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Rafael Lacava y al ministro Héctor Rodríguez porque a través del programa de las Bricomiles estamos entregando una excelente dotación no nada más para las madres cocineras sino para toda la comunidad, porque nosotros queremos una educación de calidad y también un buen servicio para la buena alimentación de nuestros niños», expresó la mandataria local.

Asimismo, reiteró que el municipio Naguanagua continúa avanzando con todos los programas nacionales. «Vamos a ponerle todo el amor, corazón y compromiso en cada una de las tareas”, enfatizó la alcaldesa.

Semilleros de la patria

Yaleivis Alvarado, directora encargada de la U.E. Las Marías, destacó que se trata de una inversión muy importante para el futuro de los niños. “Gracias a FEDE y al apoyo de la alcaldesa Elizabeth Niño por la dotación para la cocina. Ahora las madres procesadoras podrán realizar mejor el trabajo para toda la comunidad estudiantil”, aseveró.

“Estoy muy agradecida por esta importante dotación para la cocina y para el área de la jardinería que beneficiará a más de 140 niños y niñas inscritos en nuestra institución. Gracias al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Lacava y a nuestra alcaldesa Elizabeth Niño, cuenten con nosotros y seguimos adelante”, manifestó por su parte Yelivir Guevara, directora del CEI César Sánchez Font.

Esta entrega se realizará en otras instituciones del municipio Naguanagua, en el marco del programa de las BRICOMILES, impulsado por el Gobierno nacional y respaldado por el gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa Elizabeth Niño.

