Compartir

En respuesta a solicitudes realizadas por vecinos de diferentes sectores del municipio, la alcaldesa Elizabeth Niño de Naguanagua; dio respuesta inmediata con la instalación de nuevos transformadores eléctricos, beneficiando directamente a más de 50 familias.

En la comunidad Las Trincheras, específicamente en el consejo comunal La Belén, calle Los Nísperos con callejón 12 de Octubre; fue instalado un transformador de 25 KVA, que restableció el servicio eléctrico a 11 familias.

La acción se desarrolló en articulación con la Gobernación de Carabobo y Corpoelec, bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava; como parte de las políticas para fortalecer el sistema eléctrico municipal y mejorar la calidad de vida de los naguanagüenses.

Alcaldesa Elizabeth Niño garantiza soluciones en materia eléctrica

Asimismo, en el sector Las Quintas II, avenida 96-B primera transversal, se instaló un transformador de 100 KVA que benefició a 40 familias, quienes llevaban más de 10 días afectadas por la falla, algunas con servicio parcial y otras sin energía eléctrica. Este equipo alimenta además la avenida 96-B y la avenida Mañongo, restableciendo por completo el suministro en la zona.

La alcaldesa Elizabeth Niño reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo soluciones rápidas y efectivas a las comunidades, resaltando que estos logros son posibles gracias al trabajo mancomunado con el poder popular, la Gobernación de Carabobo de Rafael Lacava y Corpoelec, cumpliendo así con el 1×10 del Buen Gobierno y orientados a garantizar servicios públicos de calidad para el pueblo de Naguanagua.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas