martes, agosto 12, 2025
Alcaldesa Elizabeth Niño reinauguró cancha deportiva en la comunidad Simón Bolívar II

By Redacción Carabobo
Alcaldesa Elizabeth Niño reinauguró cancha

Acompañada de deportistas y vecinos de la comunidad, la alcaldesa del municipio Naguanagua, Elizabeth Niño reinauguró la cancha deportiva de usos múltiples; en la comunidad Simón Bolívar II.

Se trató de una recuperación de cancha abierta para que los niños, niñas y vecinos disfruten del sano esparcimiento, masificar y fomentar el deporte y la vida sana en la comunidad. Con el fin de impulsar el deporte comunitario.

La alcaldesa refirió que, gracias al trabajo mancomunado del poder popular junto al Instituto Imdenagua, se efectuaron trabajos de restauración de pintura; además de reparación de arquerías de fútbol, tableros de baloncesto nuevos, además de la entrega de kits deportivos.

«Contentos y felices estamos reinaugurando este espacio de la comunidad Simón Bolívar, nosotros le dimos el material a los vecinos. Y ellos en conjunto colaboraron para tener está cancha de usos múltiples para todos”, dijo Niño.

Alcaldesa Elizabeth Niño reinauguró cancha deportiva

Por su parte, Maryelis Morales, presidenta de Imdenagua, resaltó el apoyo del gobierno nacional para la recuperación de los espacios deportivos. «Estamos en la calle haciendo vida deportiva, abriendo instalaciones a todos los niños y niñas que son el futuro de Venezuela», dijo.

«Aquí estamos fomentando el deporte, como nos ha indicado el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, esto es una gestión deportiva porque aquí apoyamos a todas las edades, a toda la población y desde nuestro municipio continuaremos masificando el deporte», finalizó.

