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La alcaldesa Elizabeth Niño, supervisó los trabajos de sustitución de tuberías para aguas servidas que se ejecutan en la avenida 190 de la comunidad Tarapío II, en el marco del Plan de Servicios Públicos “Naguanagua Te Quiero”, para brindar bienestar y una mejor calidad de vida a los habitantes.

“Seguimos desplegados en la calle. En esta ocasión estamos trabajando en la sustitución de tuberías de aguas servidas en articulación perfecta con Hidrocentro y la Gobernación del estado Carabobo. Gracias presidente Nicolás Maduro y Gobernador Lacava por su apoyo, manifestó la primera autoridad municipal en compañía del poder popular.

También, explicó que las labores consisten en la sustitución de 84 metros de tuberías de 10 pulgadas. Luego, procederán a rellenar y compactar el terreno para colocar más de 60 toneladas de asfalto y así dejar nuevamente la avenida en óptimas condiciones.

“Naguanagua va para adelante como un municipio modelo en los servicios públicos, aquí seguimos y no nos rendimos”, enfatizó la alcaldesa Elizabeth Niño luego de recorrer la zona con los vecinos.

Mejor calidad de vida

Rafaela Colmenares, jefa de la comunidad Tarapío II, resaltó que: “Este trabajo que se está haciendo es de suma importancia tanto para nuestra comunidad como las aledañas, porque es una vía principal y las aguas servidas dañan el medioambiente, además tendremos una mejor calidad de vida. Gracias a la alcaldesa Elizabeth Niño por todo lo que está haciendo”.

Por otra parte, Virginia Martínez, habitante del sector, comentó que en perfecta unión se ha llevado a cabo este trabajo de envergadura. “Gracias a nuestra alcaldesa Elizabeth Niño, al poder popular, Hidrocentro, al gobernador Rafael Lacava y al presidente Nicolás Maduro, se está logrando el objetivo de mejorar nuestros servicios públicos”, acotó.

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