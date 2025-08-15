Compartir

Dando continuidad al plan de embellecimiento, recuperación y transformación de los espacios del municipio Guacara, la gestión liderada por Johan Castañeda, a través de las direcciones de Ambiente y Es Vida, trabajan para la mejora de la ornamentación de la avenida Francisco de Miranda, la cual está siendo abordada con la colocación de grama y la plantación de diferentes especies a lo largo de la vía.

La información fue aportada por, Dulcemar Uzcanga, Directora de Ambiente, quien expresó que, motivados por avanzar en el impulso de la transformación de los espacios para la protección de la naturaleza, tal y como lo orientó el alcalde Johan Castañeda, se han sembrado más de mil 800 metros cuadros de grama, trabajos que van desde la pasarela de la isla central hasta la redoma y que, además incluirán la plantación de 2 mil 500 especies, tales como: te rojo, flamboyán, cayenas, barquitos, agaves, chiflera, entre otros.

Uzcanga señaló que, en la zona se llevaron a cabo labores de replanteo, limpieza y la instalación de tuberías de riego para optimizar el mantenimiento de las plantas y especies. “Estamos satisfechos por el despliegue y trabajo de nuestras cuadrillas, quienes recorren los distintos puntos del municipio sembrando vida, ofreciéndoles a los residentes del municipio, mejores espacios naturales y armónicos”.

Una Guacara más verde y limpia

De igual forma, la funcionaría extendió un llamado a los ciudadanos a ser garantes de la protección de todos los árboles plantados. “Juntos podemos seguir avanzando por el bienestar colectivo y todo es posible con apoyo del Gobierno central que preside Nicolás Maduro, así como del gobernador Rafael Lacava, como una gran familia, con una meta en común que es una Guacara más verde y limpia”.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: