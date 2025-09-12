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Alcaldía de Guacara mantiene despliegue en sectores afectados por desbordamiento del Río Guacara

By Lucciano Battiston
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sectores afectados por el Río Guacara

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Lucciano Battiston
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Bajo la supervisión del alcalde Johan Castañeda, la gestión municipal mantiene un despliegue integral en los sectores afectados por el reciente desbordamiento del Río Guacara, con el objetivo de atender las necesidades urgentes de la población y restaurar la normalidad en la zona.

Alcaldía de Guacara mantiene despliegue en sectores afectados por desbordamiento del Río Guacara

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Guacara, junto a las direcciones de: Mantenimiento de Espacios Públicos, Infraestructura, Vialidad, Alumbrado e Imagua, trabajan de manera coordinada con maquinaria pesada como retroexcavadoras, jumbos y camiones volteos para despejar canales de aguas pluviales, eliminar sedimentos y prevenir nuevos taponamientos.

Alcaldía de Guacara mantiene despliegue en sectores afectados por desbordamiento del Río Guacara

En este orden, trabajadores del ayuntamiento local de Guacara, realizan labores de barrido y recolección de lodo; así como el lavado de vías con cisternas, además de
la rehabilitación de servicios básicos en sectores como: Augusto Malavé Villalba,
El Porvenir, Las Mandarinas, Los Almendrones, La Manga, La Habanera, El Toco,
Cotopery, Los Mangos y Tronconero.

Alcaldía de mantiene despliegue en sectores afectados por desbordamiento del Río

Optimización Servicios públicos

Asimismo, atendiendo las orientaciones del alcalde Johan Castañeda, cuadrillas
del Instituto del Agua, Mantenimiento de Espacios, Alumbrado y Electrificación,
atienden diversos puntos tales como: Ciudad Alianza, Tronconero, Av. Piar, Negro
Primero, La Emboscada, El Samán, Av. Francisco de Miranda y zonas de Yagua,
a fin de optimizar el servicio en estos espacios en Guacara.

Alcaldía de mantiene despliegue en sectores afectados por desbordamiento del Río

Es de destacar que, dicho operativo cuenta con el apoyo del presidente Nicolás
Maduro, quien trabaja en conjunto con el gobernador Rafael Lacava y el alcalde
Johan Castañeda, demostrando la articulación para la atención inmediata ante
este tipo de eventualidades.

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SourcePrensa Alcaldía de Guacara
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