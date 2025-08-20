Compartir

La Alcaldía de Guacara, liderada por Johan Castañeda, en el marco de las políticas de prevención, ha ejecutado la limpieza y saneamiento de más de 3 mil 900 metros lineales en canales y caños del municipio; acciones que son respaldadas por el gobernador Rafael Lacava y el presidente Nicolás Maduro, con el propósito de minimizar riesgos de inundaciones y garantizar el flujo adecuado de las aguas durante la temporada de lluvias.

Lidibeth Galicia, directora de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Públicos, detalló que los trabajos se han realizado con maquinaria pesada y personal especializado. «Hemos intervenido 2 mil 779 metros lineales en los canales de los sectores: Simón Bolívar de Aragüita, Villa Alianza, El Sisal 1 y en el Río Guacara, específicamente en los tramos del puente Páez, La Línea, La Coromoto, La Veguita y Capeminfra, utilizando equipos tipo jumbo para el despeje integral«, explicó.

Adicionalmente, se atendieron mil 146 metros lineales con retroexcavadora en el canal Guaicaipuro, Villa Alianza 1, Altamira, Araguaney 2 en Yagua, y en la carretera nacional Guacara – Los Guayos a la altura de Lácteos Los Andes. «Estas labores permitirán que las precipitaciones fluyan sin afectar a las comunidades aledañas«, aseguró Galicia, quien destacó el compromiso de los trabajadores municipales desplegados en las mencionadas áreas para la recolección y despeje.

Por una Guacara+Limpia

Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a la conciencia ciudadana, «solicitamos a los vecinos evitar arrojar objetos en los cauces tras su limpieza, ya que esta corresponsabilidad es clave para prevenir taponamientos y eventualidades. Seguiremos trabajando, pero necesitamos el apoyo de todos por una Guacara+Limpia«, en favor del bienestar colectivo.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: