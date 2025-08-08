Compartir

La Alcaldía de Guacara y la Universidad Valle del Momboy, suscribieron un convenio marco de apoyo interinstitucional, a manera de conjugar esfuerzos para lograr el desarrollo de las políticas de formación y capacitación de su personal, dando prioridad al fortalecimiento de los conocimientos en cuanto a la gerencia en la administración pública.

El acto llevado a cabo en el Centro Comercial Guacara Plaza, contó con la presencia del alcalde Johan Castañeda y su esposa Corina Hernández de Castañeda, el director ejecutivo, José Aníbal Carvajal; la rectora de la mencionada casa de estudios, Karelis Paredes, el director de proyección institucional, Luis Coronado, y el coordinador general del centro de extensión académica Táchira, José Vicente Sánchez, entre otros.

Durante su intervención, Castañeda expresó sentirse satisfecho por la iniciativa que permitirá la cooperación de las instituciones, brindando una excelente oportunidad a los participantes con la intención de mejorar el tema de la atención en el municipio, para seguir consolidando a Guacara como una ciudad modelo.

“Extiendo mis saludos a estos hombres y mujeres en este día histórico, donde se reconoce la labor y lealtad de aquellos que durante muchos años han apostado al desarrollo de nuestra ciudad, logrando materializar una gestión que ha superado cualquier obstáculo. Es por ello que les digo, siéntanse orgullosos de formar parte de esta familia de la Alcaldía de Guacara, donde cada uno está colocando su grano de arena para que esta ciudad pueda crecer; si queremos que una ciudad crezca, se desarrolle y sea ejemplo, necesitamos tener ciudadanos y ciudadanas ejemplares”, acotó.

Asimismo, resaltó, “mediante este convenio, podremos organizarnos e ir poco a poco incorporando a otros entes de la administración pública, con el propósito que nuestro personal pueda adquirir herramientas para el desarrollo de un trabajo acorde con el que exigen los habitantes del municipio”.

Rentabilidad académica y social

Por su parte, Karelis Paredes, rectora de la Universidad Valle del Momboy, mencionó que, la firma de este convenio, no solo es un acto protocolizado, sino es el sello de un compromiso compartido con el avance y la excelencia de los guacareños, cuya finalidad es la rentabilidad académica y social dedicada al desarrollo humano sustentable y con una profunda inspiración maestra.

“Nuestro único propósito es servir a la sociedad, formar ciudadanos íntegros y profesionales competentes capaces de transformar su entorno con ética y conocimiento, y este acuerdo es una prueba tangible de como la colaboración interinstitucional puede generar impacto positivo y duradero. Abrimos nuestras puertas a los funcionarios de Guacara para brindar las herramientas y los conocimientos necesarios para destacar, ya que un personal más capacitado es un personal más eficiente”, puntualizó.

