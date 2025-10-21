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Alcaldía de Naguanagua atiende contingencias registradas en el paso de la onda tropical 48

By Lucciano Battiston
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Alcaldía de Naguanagua atiende contingencias registradas en el paso de la onda tropical 48

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Lucciano Battiston
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La Alcaldía Bolivariana de Naguanagua, bajo el liderazgo de la alcaldesa Elizabeth Niño, atiende situaciones registradas en el municipio tras el paso de la onda tropical 48 que generó fuertes lluvias en la zona, durante las últimas horas.

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Desde las primeras horas de las precipitaciones, los organismos se encuentran realizando monitoreo constante, atención en campo y levantamiento de reportes para evaluar posibles incidencias. Asimismo, se trabaja de manera articulada para garantizar la protección de los ciudadanos y la rápida respuesta ante cualquier eventualidad.

Alcaldía de Naguanagua atiende contingencias registradas en el paso de la onda tropical 48

La alcaldesa Elizabeth Niño hizo un llamado a la calma y destacó el trabajo coordinado de los equipos en terreno: “Pendientes con la lluvia, vecinos.

Alcaldía de Naguanagua atiende contingencias registradas en el paso de la onda tropical 48

Cayó bastante agua en un tiempo prolongado. Todos los organismos de seguridad y prevención de riesgo están activos al 100%. Seguimos trabajando”.

Alcaldía de Naguanagua atiende contingencias registradas en el paso de la onda tropical 48

Además de la Alcaldía de Naguanagua, organismos municipales y regionales continúan en alerta preventiva y en coordinación con las autoridades competentes, reforzando la vigilancia en zonas vulnerables y atendiendo los reportes de la onda tropical que se generen durante las próximas horas.

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SourcePrensa Alcaldía de Naguanagua
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