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La construcción de redomas viales en la parroquia San José avanza por parte de la Alcaldía de Valencia. La Alcaldesa Dina Castillo; informó que está avanzando a buen ritmo la construcción de cinco nuevas redomas viales en la parroquia San José de Valencia.

Específicamente en las Urbanizaciones Prebo y La Viña, proyecto destinado a reordenar el tráfico vehicular para aumentar la seguridad vial; en dichos sectores de la zona norte de Valencia.

Al respecto, Castillo resaltó que la construcción de estas cinco nuevas rotondas se lleva a cabo a través del trabajo engranado entre la Dirección de Servicios y Obras Públicas; el Instituto Autónomo Municipal de Tránsito y Transporte Urbano de Valencia, IAMTT, y el Instituto Autónomo Municipal de Vialidad, IAMVIAL.

Construcción de redomas viales en la parroquia San José

En este sentido, el Director General Sectorial de Infraestructura, Servicio y Transporte Público de la Alcaldía de Valencia, Wilmer Gil; indicó que el objetivo es reordenar el tráfico y garantizar mayor seguridad vial en las zonas mencionadas, logrando además el embellecimiento y ornato de la ciudad, “para crear un municipio más ordenado, más humano y moderno”.

“Estamos realizando un esfuerzo continuo para mejorar la calidad de vida y la seguridad vial en el municipio Valencia, por lo que es de importancia equilibrar el desarrollo urbano; con la preservación del medio ambiente, abordando desafíos complejos con soluciones innovadoras, como nos los ha instruido la Alcaldesa Dina Castillo, bajo las orientaciones del Gobernador Rafael Lacava y el Presidente Nicolás Maduro”, recalcó.

Soluciones en la calle 130 y 112

En este mismo espacio, la Alcaldesa Dina Castillo abordó la situación generada en las calles 130 y 112 de Prebo, por el crecimiento de las raíces de árboles plantados hace 30 años; que hoy causan problemas en la infraestructura vial y peatonal.

“Los paisajistas de ese momento no pensaron en el futuro, que es nuestro presente ahora y a pesar de la complejidad del problema; estamos buscando soluciones de ingeniería para garantizar tanto el cuidado de los árboles como el tránsito de los ciudadanos”, informó.

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En ese sentido, Wilmer Gil, destacó que en la calle 130, además de la construcción de la redoma vial en la intersección principal, “se están llevando a cabo jornadas de poda y limpieza, así como trabajos para mitigar este efecto del crecimiento de las raíces.

“En los próximos días vamos a iniciar un abordaje con el tema de las raíces, precisamente para poder suavizar un poco el tema del pavimento y poder garantizar que la población pueda transitar a través con tranquilidad a través de esa calle”, expresó.

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