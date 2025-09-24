Compartir

Alcaldía de Valencia capacita a sus trabajadores en Medicina Táctica. La Alcaldía a través de la Dirección de Salud, impartió un curso de capacitación para los trabajadores del ayuntamiento y del Concejo Municipal de Valencia; con el objetivo de preparar al personal para manejar de forma efectiva situaciones de emergencia y brindar atención médica en tiempos de crisis.

El Taller sobre Medicina Táctica, dictado en el marco del Plan Independencia 200, instruido por el Presidente Constitucional de la República y Comandante en Jefe de la FANB, Nicolás Maduro, en articulación con el Gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa Dina Castillo, abordó las áreas de atención prehospitalaria, primeros auxilios, herramientas para el manejo de emociones y evaluación psicológica, con el fin de que los participantes estén mental y emocionalmente preparados para tomar decisiones acertadas en situaciones de alta presión.

Dicho taller, realizado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal Bolivariano de Valencia, tuvo como facilitadores a la Dra. Alexdith Ferrer, Directora de Salud de la Alcaldía de Valencia, Marión Sánchez, Psicóloga de la Dirección de Salud y a Pedro Pesquera, integrante de la jefatura de capacitación de Protección Civil, con una visión interinstitucional que asegura un enfoque integral en la preparación del personal.

Alcaldía de Valencia capacita a sus trabajadores en Medicina Táctica

Al respecto la Dra. Alexdith Ferrer, Directora de Salud de la Alcaldía de Valencia, destacó que el objetivo es que el personal esté 100% preparado para batallar ante cualquier situación sobrevenida que pudiera presentarse ante el contexto de agresiones y amenazas del gobierno de los EEUU contra el pueblo venezolano.

NO DEJES DE LEER AHORA: Alcaldía de Valencia impulsa proyecto turístico comunitario

“El personal de la Alcaldía de Valencia y los cuerpos combatientes estamos listos y preparados para batallar ante cualquier conflicto, este curso nos capacita para la defensa integral, siguiendo las directrices de nuestro presidente Nicolás Maduro y bajo el liderazgo de nuestra alcaldesa Dina Castillo”, indicó.

La colaboración entre la Dirección de Salud, Protección Civil y la Milicia Bolivariana en esta capacitación asegura que el personal de la Alcaldía y su Cuerpos de Combatientes estén preparados de manera integral, para asegurar el bienestar de los valencianos, en un esfuerzo conjunto que refleja el liderazgo de la alcaldesa Dina Castillo, el Gobernador Rafael Lacava y el presidente Nicolás Maduro.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas