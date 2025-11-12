Compartir

La Alcaldía de Valencia decretó este jueves 13 de Noviembre, Día de Júbilo Laborable, con motivo del 115° aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Socorro, Patrona de todos los valencianos.

A través del decreto Nº DA/0047/2025, emanado del Despacho de la Alcaldesa, de fecha 11 de noviembre de 2025, se declara “Día de Júbilo Laborable el día 13 de noviembre de 2025, en honor al Día de la Virgen del Socorro de Valencia, en toda la jurisdicción del municipio Valencia».

Entre los considerandos del mencionado decreto, publicado en la Gaceta Municipal Nº 25/10525, la autoridad municipal recuerda que “el 13 de noviembre de 1910, la Santísima Virgen María en su Advocación de Nuestra Señora del Socorro de Valencia, recibió la Coronación Canónica por parte de la Santa Sede”, y que “en fecha 7 de junio de 1986, su Santidad Juan Pablo II confirmó el título de Patrona de la Ciudad y de la Diócesis, con todos los derechos jurídicos y privilegios litúrgicos, quedando establecido el 13 de noviembre como la oportunidad para la celebración del tan anhelado patronazgo”.

Alcaldía de Valencia decreta Día de Júbilo Laborable

Agrega el texto entre otras consideraciones “Que para este año 2025 nuestra ciudad de Valencia celebrará los 115 años de la coronación canónica de la Virgen del Socorro de Valencia, la cual ha sido y es, tesoro y punto de altísimo interés de la vida de la ciudad y a ésta pertenece en forma indisoluble.”

Por tal motivo, establece igualmente en su ARTÍCULO 3 la invitación “a toda la comunidad valenciana, a los carabobeños y al público en general a participar en las actividades que sean programadas por el Ejecutivo Municipal y la Arquidiócesis de Valencia por tal motivo, para darles el mayor realce y significación en este Día de Júbilo, como expresión de nuestro regocijo al conmemorarse un año más de la solemne distinción de la Virgen del Socorro como patrona de nuestra ciudad de Valencia.”

En su ARTÍCULO 4 instruye informar “del contenido del presente Decreto al ciudadano Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Jesús González de Zárate Salas, Arzobispo de la Ciudad de Valencia”, el cual entra en vigencia “a partir de su publicación en la Gaceta Municipal.”

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas