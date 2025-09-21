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Alcaldía de Valencia desplegó plan de limpieza integral en la comunidad La Concordia. La Alcaldesa Dina Castillo, a través de la Dirección de Servicios y Obras Públicas y el IMA, desplegaron un operativo de saneamiento y limpieza en el sector de La Concordia, parroquia de Santa Rosa del municipio Valencia

El despliegue de este «Plan Cayapa» responde a una inspección matutina, de la alcaldesa Castillo donde identificó espacios y área residencial; con una severa acumulación de desechos sólidos.

Restos de animales, residuos de comida y materiales no compactables, cuya situación representaba un riesgo para la salud de los vecinos. Por lo que indicó de inmediato se activara un operativo de limpieza integral en dicha zona.

Durante el Plan Cayapa en La Concordia, desplegado en los alrededores y comunidades de La Concordia, específicamente en el CDI La Isabela y el Matadero Municipal. Mantiene la presencia de las cuadrillas del IMA para abordar de manera eficiente la recolección y disposición de los residuos.

Plan de limpieza integral en la comunidad La Concordia

Las acciones enmarcadas en este operativo integral de limpieza y mantenimiento, consistieron en el desmalezamiento y limpieza profunda mediante la remoción de desechos sólidos, tanto compactables como no compactables, así como la recolección de escombros, retiro de basura y otros restos que se habían acumulado en la zona.

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De igual manera, contó con el despliegue de maquinaria pesada con un equipo de compactación para agilizar la remoción de los desechos y dejar el área completamente limpia. Culminadas las labores en La Concordia, el equipo se trasladó a Ciudad Plaza para apoyar acciones similares de saneamiento y mantenimiento en dicho sector.

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