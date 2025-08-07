Compartir

Alcaldía de Valencia efectuó mejoras en red de drenaje de la comunidad Padre Alfonso. La Alcaldesa Dina Castillo, en el marco del Plan Integral de Servicios Públicos, llevó a cabo un despliegue especial para el mejoramiento del sistema de drenaje de la comunidad “Padre Alfonso”, específicamente en la Avenida Montes de Oca con calle Chacón.

Como parte de estas acciones, las cuadrillas de la Dirección de Servicios y Obras Públicas de la Alcaldía de Valencia, realizaron la revisión del sistema de drenajes de 54 pulgadas. Con énfasis en la elevación de la tubería de acero en el mencionado sector para proceder al vaciado del nuevo cajón de concreto que ampliará la capacidad del sumidero de aguas pluviales en dicho punto.

De igual manera, fueron colocadas nuevas tuberías, la sustitución de 12 metros lineales de la tubería de aguas servidas; para el beneficio directo de cerca de mil familias de la comunidad de Padre Alfonso y sectores aledaños.

Los trabajos requirieron la utilización de tubería de PVC de 8 pulgadas, arena y cemento, así como el desarrollo de labores adicionales para la reparación de tomas domiciliarias; reconstrucción de empotramientos, revisión y eliminación de fugas de agua potable en la red hídrica, entre otras.

Red de drenaje de la comunidad Padre Alfonso

Todas estas labores, forman parte del Plan Integral de Servicios Públicos, instruido por el Presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa Dina Castillo para avanzar en la mejora de la red sanitaria y de aguas servidas en la entidad.

NO DEJES DE LEER AHORA: Transportistas del Big Low Center aplauden mejoras impulsadas por la gestión de Dina Castillo

La Alcaldía de Valencia mantiene activos sus equipos de trabajo, en labores de reparación de tuberías, vialidad y servicios públicos en general en las distintas comunidades de las nueve parroquias del municipio.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios